В Одесской области пьяный водитель врезался в скамейку возле дома: погибли 3 пенсионерки

В селе Виноградовка Болградском районе Одесской области автомобиль смертельно травмировал трех женщин, сидящих на скамейке возле дома.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, установлено, что 47-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2106» не справился с управлением и совершил наезд на сидящих на скамейке возле жилого дома трех жительниц села. От сильного удара скамейка была разрушена, ограждение возле дома сбито на землю.

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«Наезд совершен на пенсионерок, 1934-го, 1940-го и 1942-го годов рождения. Две гражданки от полученных травм скончались на месте, другая потерпевшая была доставлена в больницу, где впоследствии также скончалась», - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства.

В настоящее время устанавливает обстоятельства ДТП. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.