В Одесской области маршрутка врезалась в жилой дом, пострадали пять человек (видео)

В Одесской области сегодня маршрутный микроавтобус врезался в жилой дом, пострадало 5 человек. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, ДТП произошло в селе Александровка, расположенном недалеко от Черноморска (бывший Ильичевск).

«Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в 13:23 поступило в Черноморское отделение полиции. По предварительным данным, водитель маршрутного такси не справился с управлением и столкнулся с жилым домом, в результате чего пострадали 5 человек, один из которых - в тяжелом состоянии», - сообщили в отделе.

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Как уточнили в главке полиции, по предварительным данным, все потерпевшие находились в пассажирском микроавтобусе, следовавшем по маршруту №25, который соединяет Одессу и Черноморск.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в результате ДТП на Львовщине два человека погибли, еще двое госпитализированы.