В результате ДТП на Львовщине два человека погибли, еще двое госпитализированы

В Самборском районе Львовской области вследствие ДТП погибли двое людей.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области, еще двое травмированных в дорожно-транспортном происшествии с телесными повреждениями были доставлены в Самборскую больницу.

"В Миргородский отдел полиции 11 октября поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось около 20.20 на автодороге «Самбор – Дрогобыч» между селом Кульчицы и Раливка. Сотрудники полиции предварительно установили, что водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», 24-летний житель одного из сел Самборского района, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем «Мерседес» под управлением 45–летнего жителя Дрогобыча", - говорится в сообщении.

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В результате ДТП водитель и 22-летний пассажир «Фольксвагена» от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще двое пассажиров легковушки – 18-летний житель Дрогобычского района и 22-летний житель Турковщины доставлены на лечение в Самборскую больницу.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации преступления согласно нормам Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия.