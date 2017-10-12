В Киеве водитель легковушки потерял сознание и спровоцировал тройное ДТП: погиб скутерист (фото, видео)

В Киеве в Соломенском районе на путепроводе Вацлава Гавела произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие: погиб скутерист. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

По предварительным данным, водитель Chevrolet за рулем потерял сознание, сбил скутериста, переехал через него и въехал в Mazda.

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В Chevrolet пришлось разбить стекло, чтобы вытащить водителя. Мужчина был без сознания. Предполагается, что у него мог случиться инсульт.

Медикам не удалось спасти 43-летнего скутериста, он скончался в карете скорой помощи. Водителя-виновника аварии привели в чувство, он госпитализирован.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве пьяный водитель протаранил троллейбус. Пьяный водитель сказал, что заберет троллейбус с собой и отремонтирует на СТО.