Ультрас "Днепра" прокомментировали драку на стадионе, в которой "досталось на орехи" нардепу Березе (видео)
Если ты приходишь на фанатский сектор, то безразлично кто ты, хоть и народный депутат, говорят ультрас.
Ультрас ФК "Днепр" прокомментировали стычку 11 октября на трибунах "Днепр Арены" на матче, во время которого пострадал нардеп Юрий Береза.
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"Поздравляем всех с победой! Только Днепр! Относительно событий, которые произошли в перерыве матча, можем сказать, что фанатские разборки существовали всегда, и если ты приходишь на фанатский сектор, то безразлично, кто ты - врач, студент или народный депутат, - будь готов отстаивать свой клуб", - говорится в сообщении ультрас на странице в Facebook.
Как сообщал УНИАН, во время матча 11 октября фанаты ультрас "Днепра" избили президента "Днепра-1" Березу.
В свою очередь, пострадавший Береза, считает, что на стадионы необходимо вернуть сотрудников правоохранительных органов. "Те, кто приходит не болеть, а драться на стадион, – им не место на спортивных аренах... Идите в Вооруженные силы Украины и там проверяйте свою силу... Теперь это и есть для меня внутренний враг", – заявил депутат.