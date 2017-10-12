"Били детей ногами": нардеп Береза рассказал о драке во время футбольного матча
Береза пообещал как законодатель сделать "все, чтобы ответ был довольно жестким".
Народный депутат от "Народного фронта" Юрий Береза, который пострадал 11 октября во время поединка Второй лиги между "Днепром" и "Днепром-1", считает, что на стадионы необходимо вернуть сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба спортклуба "Днепр-1", почетным президентом которого Береза является.
"Я не знаю, как это квалифицировать, но из-за то, что творится на стадионе, должны вернуться правоохранители. Знаете, что было сегодня самое обидное? То, что приехали на футбол 700 детей из сельских школ области, в том числе из интернатов. И почему я не отошел и не отойду никогда в таких ситуациях, ведь идет увалень и бьет ребенка с ноги... А этот ребенок и так остался без родителей. Это неправильно и это не решается на футбольном стадионе", – сказал нардеп.
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Он пообещал как законодатель сделать "все, чтобы ответ был довольно жестким".
"Те, кто приходит не болеть, а драться на стадион, – им не место на спортивных аренах... Идите в Вооруженные силы Украины и там проверяйте свою силу... В данный момент это и есть для меня внутренний враг", – заявил Береза.
"На самом деле я не обижаюсь на больных людей. У меня дочь практически за минуту забрала внука, который до этого был у меня все время на руках. Представьте: внуку один год – и как он упорно хлопал в ладоши, поддерживая команду", – сказал он.
Как сообщал УНИАН, во время матча 11 октября фанаты "Днепра" побили президента "Днепра-1" Березу.