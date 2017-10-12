"Били детей ногами": нардеп Береза рассказал о драке во время футбольного матча

Народный депутат от "Народного фронта" Юрий Береза, который пострадал 11 октября во время поединка Второй лиги между "Днепром" и "Днепром-1", считает, что на стадионы необходимо вернуть сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба спортклуба "Днепр-1", почетным президентом которого Береза является.

"Я не знаю, как это квалифицировать, но из-за то, что творится на стадионе, должны вернуться правоохранители. Знаете, что было сегодня самое обидное? То, что приехали на футбол 700 детей из сельских школ области, в том числе из интернатов. И почему я не отошел и не отойду никогда в таких ситуациях, ведь идет увалень и бьет ребенка с ноги... А этот ребенок и так остался без родителей. Это неправильно и это не решается на футбольном стадионе", – сказал нардеп.

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Он пообещал как законодатель сделать "все, чтобы ответ был довольно жестким".

"Те, кто приходит не болеть, а драться на стадион, – им не место на спортивных аренах... Идите в Вооруженные силы Украины и там проверяйте свою силу... В данный момент это и есть для меня внутренний враг", – заявил Береза.

"На самом деле я не обижаюсь на больных людей. У меня дочь практически за минуту забрала внука, который до этого был у меня все время на руках. Представьте: внуку один год – и как он упорно хлопал в ладоши, поддерживая команду", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, во время матча 11 октября фанаты "Днепра" побили президента "Днепра-1" Березу.