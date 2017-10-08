На Житомирщине во время пожара в собственном доме погиб 78-летний мужчина

На Житомирщине в Романовском районе в собственном доме погиб пенсионер. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 7 октября в 22:19 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном кирпичном жилом доме в поселке Мирополь Романовского района. Об этом спасателям сообщил сосед, который, придя в дом товарища, увидел дым, выходивший из окна одной из комнат.

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Уже на месте происшествия огнеборцы установили, что очаг возгорания находится внутри дома, в одной из жилых комнат, где горят мебель и вещи домашнего обихода на площади 12 кв. м. На кровати в комнате спасатели обнаружили тело 78-летнего владельца жилья без признаков жизни.

Бойцы ГСЧС пожар локализовали в 22:50 и в 23:50 – ликвидировали. Огнем уничтожено мебель и отделка стен в комнате. К ликвидации возгорания привлекалось 4 спасателей и 1 единица пожарной техники.

Предварительная причина пожара – неосторожность во время курения. Сейчас все окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.