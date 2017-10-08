В Киеве ночью стреляли, есть пострадавшие (фото)

Правоохранители расследуют обстоятельства стрельбы на столичном Подоле, в результате которой ранена женщина.

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Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, сегодня ночью в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что неизвестный стрелял в женщину.

Правоохранители установили, что между гражданами на перекрестке проспекта Правды и улицы Вышгородской возник конфликт с неизвестным мужчиной. Впоследствии мужчина вытащил предмет, похожий на пистолет и «сделал выстрел в сторону ноги женщины».

На месте происшествия правоохранители изъяли одну гильзу, которую направили на экспертизу. Сведения по факту стрельбы внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают личность правонарушителя. За содеянное ему грозит лишение свободы до семи лет.

В полиции отметили, что у женщины незначительные ранения ноги. Потерпевшая отказалась от госпитализации и написания заявления.