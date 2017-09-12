В Днепре мужчина открыл стрельбу возле супермаркета, три человека пострадали

В Днепре вчера, 11 сентября 2017 года, мужчина открыл стрельбу возле супермаркета на проспекте Богдана Хмельницкого. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

"11 сентября днем мужчина из хулиганских побуждений открыл стрельбу возле супермаркета на пр. Богдана Хмельницкого. По показаниям очевидцев и потерпевших мужчина шел по улице, потом достал пистолет и начал стрелять в разные стороны. После стрельбы скрылся", - говорится в сообщении.

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В результате стрельбы пострадали три человека: один мужчина получил ранение в живот, второй - в лицо, третий получил только синяк.

Правоохранители задержали злоумышленника, им оказался ранее судимый за кражи 37-летний местный житель. Мужчина своих действий объяснить не может.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Злоумышленнику грозит от 3-х до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Киеве неизвестные на авто с еврономерами обстреляли Porsche после столкновения. Инцидент произошел в Киеве на улице Дегтяревская 36. Автомобиль, из которого стреляли, скрылся.