"Смерть укропам": на Днепропетровщине вандалы испортили памятник воинам АТО

В поселке Черкасское Днепропетровской области вандалы облили краской памятник погибшим бойцам 93 ОМБр и 20 ОМПБ, открытие которого назначено на 7 октября. Об этом сообщил волонтер ВСУ Роман Доник на странице в Facebook.

"Сегодня открытие памятника погибшим в 93 ОМБр. На памятник собирали деньги военнослужащие и волонтеры. Ночью памятник облили краской, баннер бригады порезали ножом. В городке написали "смерть укропам" и "слава ДНР". Война она везде. Даже в военных городках осталось много в*тников от РККА. Но это показатель. Насколько все правильно делается, что вскрылись те, кто четвертый год сидел в подполье", - написал он.

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Однако судя по снимкам, которые волонтер впоследствии опубликовал с церемонии открытия памятника, монумен отчистили от краски.

Как сообщал УНИАН, ранее в центре Киева вандал разгромил памятные плиты в честь Небесной сотни.