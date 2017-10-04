В Сумах в результате взрыва на макаронной фабрике пострадали три человека (видео)

В Сумах сегодня, 4 октября, в результате взрыва на частном предприятии пострадали три человека. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, сообщение о взрыве на малом предприятии, расположенном на улице Рабочий Поселок, поступило в 15:15.

Согласно сообщению, сотрудники ГСЧС установили, что взорвался дровяной котел без последующего горения. По предварительным данным, в результате чрезвычайной ситуации пострадали три человека - двое рабочих и владелец предприятия, которых госпитализировали в медицинские учреждения. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, у одного из них перелом ноги.

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В результате взрыва помещение полностью разрушено.

По информации отдела коммуникации полиции Сумской области, на месте работает следственно-оперативная группа полиции и взрывотехники. «Предварительно было установлено, что на месте происшествия проводились работы по монтажу парового котла для обработки мучной продукции. Событие внесено в ЕРДР по ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины. Состояние пострадавших выясняют медики, по заключениям которых будет уточнена квалификация происшествия», - отметил начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута.

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