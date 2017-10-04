На Харьковщине неизвестные из гранатомета обстреляли внедорожник

В Харьковской области неизвестные из гранатомета обстреляли внедорожник 35-летнего мужчины. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, 3 октября в Волчанский отдел полиции поступила информация от женщины о том, что около 00:25 она услышала звук, похожий на выстрел.

По сведениям полиции, во время проверки информации в городе Волчанск на обочине был обнаружен поврежденный термическим воздействием огня автомобиль Toyota FJ Cruiser.

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Досудебным расследованием установлено, что 35-летний безработный водитель двигался по улице в Волчанск. У перекрестка услышал взрыв, которым повредило заднюю часть автомобиля, после чего остановил автомобиль и покинул место происшествия. На обочине эксперты обнаружили фрагменты пускового устройства гранатомета. Водитель не пострадал.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

Ранее в Днепре мужчина открыл стрельбу возле супермаркета, три человека пострадали.