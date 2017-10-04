Мать и сын организовали детскую порностудию на Житомирщине

На Житомирщине правоохранители разоблачили двух подозреваемых в торговле детской порнографией; вчера им объявили о подозрении в преступлении. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 3 октября сотрудники Главного управления Нацполиции в Житомирской области официально объявили двум лицам о подозрении в торговле людьми или иной незаконной сделке в отношении человека и изготовлении и сбыте порнографии.

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По данным полиции, мать и сын организовали студию, в которой фотографировали малолетних девушек, чьи снимки потом продавали через Интернет-сеть. Сейчас обоим грозит от 8 до 15 лет заключения.

По информации оперативников отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП области, деятельность продавцов порно продолжалась в течение года в одном из районов области. Где именно, полиция не уточняет в интересах следствия.

Их клиентами становились девочки в возрасте 12-13 лет из многодетных и кризисных семей.

«Как правило, 55-летняя женщина искала привлекательных внешне, но небогато одетых детей и предлагала подзаработать, пользуясь их уязвимым положением и неопытностью. Фото делал ее 35-летний сын в съемном помещении, специально оборудованном под студию», - уточняют в полиции.

«Сейчас у нас есть сведения о десяти детях, которые фигурируют в этом деле, однако мы имеем основания считать, что жертв было намного больше», - рассказал УНИАН заместитель начальника ГУНП в Житомирской области Сергей Крупей.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым, которые являются жителями столицы, меры пресечения. Их деяния квалифицированы по ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) и 301 ч.4 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.