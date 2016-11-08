В Харькове разоблачили онлайн-порностудию

12:32, 08 ноября 2016
Происшествия
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Организаторам незаконного бизнеса грозит до 7 лет заключения.

Правоохранители разоблачили организаторов незаконного бизнеса и моделей / hk.npu.gov.ua

В Харькове разоблачили организатора порно-студии, которая работала в режиме онлайн. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУ НП в Харьковской области Анатолий Дмитриев.

Он отметил, что двое жителей города Харькова совместно с жительницей Днепра подыскивали моделей для дальнейшей работы в студии.

«Правоохранителями был проведен ряд оперативных мероприятий и следственных действий, во время которых разоблачены организаторы онлайн-порностудии и модели, которые работали в ней», - говорится в сообщении.

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По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения о подозрении вышеуказанным лицам и избрании меры пресечения.

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