На Житомирщине полиция разыскала пропавшую 4-летнюю девочку (фото)

На Житомирщине полиция разыскала пропавшую 4-летнюю девочку.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, информация о пропаже ребенка в Коростенском районе ночью 2 октября подняла на ноги весь личный состав местной полиции.

Как рассказала правоохранителям мать пропавшего ребенка, накануне она вместе со старшим сыном поехала в соседнее село по делам, среднего парня оставила под присмотром бабушки, а младшую девочку – соседу. Когда же вернулась вечером, пошла забирать детей. Однако младшего ребенка женщина не обнаружила: сосед рассказал, что ребенок смотрела телевизор, а он уснул, а когда проснулся, то не нашел девочки.

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"Эта семья находится на учете как попавшая в сложные жизненные обстоятельства. Мать пропавшего ребенка ранее уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей, - рассказала УНИАН руководитель подразделения ювенальной превенции Главного управления Национальной полиции в области Наталья Гончарук.

Следовательно, полицейские заручились поддержкой других коллег и направили усилия на поиски маленького ребенка. Разделившись на группы, правоохранители отрабатывали окраины села и одновременно делали подворный обход местных жителей, расспрашивая о пропавшей девочке.

Ребенка нашли в одном из домов односельчан. Хозяйка увидела девочку саму на сельской улице и привела к ней домой, однако там было закрыто. Чтобы девочка не осталась на улице, женщина оставила ее ночевать у себя.

Сейчас девочку вернули родителям, с которыми полицейские провели профилактическую беседу относительно надлежащего надзора за детьми. Кроме того, в отношении матери составлен административный протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В целом же, по сообщению работников ювенальной превенции полиции Житомирщины, на прошлой неделе в территориальные подразделения поступило 6 сообщений об исчезновении несовершеннолетних. Всех детей уже разыскали и вернули родителям.