В Олевске полиция изъяла у 21-летнего мужчины 4 килограмма конопли

На Житомирщине в Олевске в эти выходные полиция изъяла у 21-летнего мужчины 4 кг конопли. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, местные жители сообщили в полицию, что олевчанин осуществляет незаконные сделки с наркотиками.

После обысков у него дома было найдено около 4 кг конопли.

Также на участке возле частного дома мужчины правоохранители обнаружили и ликвидировали еще и кусты наркосодержащих растений.

Хозяин объяснил, что это действительно конопля, а собирал и выращивал он их для собственного потребления.

Коноплю направили на экспертное исследование.

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В настоящее время по указанному факту начато досудебное расследование сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ст. 310 (Посев ао выращивание снотворного мака или конопли).

Мужчине грозит наказание от штрафных санкций до лишения свободы на срок до 3 лет.

Ранее во Львове задержали преступников, которые торговали наркотиками возле учебных заведений.