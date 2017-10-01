Reuters опубликовало фото катастрофы Ан-12 в Конго, предположительно забравшей жизни троих украинцев (фото)
16:21, 01 октября 2017Происшествия
263 0
По словам очевидцев, самолет загорелся и упал почти сразу после взлета из аэропорта.
Катастрофа Ан-12 в Конго / REUTERS
В Конго 30 сентября разбился военный самолет Ан-12 с 12 членами экипажа на борту. Очевидцы утверждали, что самолет загорелся и упал почти сразу после взлета из аэропорта Нджили.
Читайте такжеВ Конго разбился военный Ан-12, среди погибших могут быть украинцы - СМИ
По данным местного издания Actualite.cd, среди погибших могли быть трое украинцев. В МИД Украины проверяют эту информацию.
Ан-12 предназначен для перевозки грузов и техники весом до 20 тонн на линиях малой и средней дальности.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter