Reuters опубликовало фото катастрофы Ан-12 в Конго, предположительно забравшей жизни троих украинцев (фото)

В Конго 30 сентября разбился военный самолет Ан-12 с 12 членами экипажа на борту. Очевидцы утверждали, что самолет загорелся и упал почти сразу после взлета из аэропорта Нджили.

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По данным местного издания Actualite.cd, среди погибших могли быть трое украинцев. В МИД Украины проверяют эту информацию.

Ан-12 предназначен для перевозки грузов и техники весом до 20 тонн на линиях малой и средней дальности.