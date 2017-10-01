В Киеве милиция задержала мужчину с гранатой, которую он привез из зоны АТО

В Киеве милиция задержала мужчину с гранатой, которую он привез из зоны проведения АТО.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

«В полицию Соломенского района поступило сообщение от женщины о том, что ее муж имеет гранату, которую пошел обезвредить в безлюдное место. Отрабатывая территорию, патрульные полицейские заметили похожего по описанию мужчину. Во время общения он подтвердил, что действительно имеет в кармане взрывное устройство, которое привез из зоны АТО», - говорится в сообщении.

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На место происшествия вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу, которые изъяли предмет, похожий на корпус гранаты Ф-1, и запал к ней. Изъятое направлено на экспертизу.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.