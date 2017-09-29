МВД сообщило о прекращении неконтролируемых взрывов в Калиновке

По состоянию на 14:00 неконтролируемых взрывов и возникновения очагов пожаров на технической территории арсенала в Калиновке не наблюдается.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины. При этом во время работы тяжелой инженерной техники воинских групп разминирования происходят подрывы отдельных взрывоопасных предметов под минными тралами.

Сейчас все населенные пункты подключены к электроснабжению, восстановлено газоснабжение более трем тысячам абонентов в селах Иванов (1299), Гущинцы (672), Камяногорка (149) Калиновского района; деревнях Сосенка (714), Славное (170) Винницкого района.

Граждане, которые были эвакуированы, возвращаются в места проживания, кроме больных, находившихся на лечении в Калиновской ЦРБ.

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Погибших в результате чрезвычайной ситуации не зарегистрировано, травмировано 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

Сводным пиротехническим отрядом ГСЧС Украины (108 чел. и 41 ед. тех.) обследована 1 тыс. 700 га территории, совместно с представителями Нацполиции осуществляется подворовой обход и выполняются заявки от населения по изъятию взрывоопасных предметов. Выполнено 140 заявок из 174, обнаружено и изъято свыше 110 взрывоопасных предметов.