На складах боеприпасов в Калиновке значительно снизилась пожарная опасность

На складах боеприпасов возле города Калиновка Винницкой области пожарная опасность значительно снизилась.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Винницкой области Александр Кутовый.

«По состоянию на 17.30 авиацией ГСЧС осуществлено 11 сбросов воды на очаги пожара. Значительно снижена пожарная опасность. Пламя фактически остается на считанных очагах пожара. На данный момент работают также 7 противопожарных танков Минобороны, инженерная машина разграждения для того, чтобы в самые быстрые сроки ликвидировать пожар. Спасатели работают с соблюдением требований безопасности. Взрывы наблюдаются несистемно и гораздо реже, чем утром», - сообщил он.

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Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов и пожаре на территории арсенала Министерства обороны возле города Калиновка Винницкой области. Как выяснилось, на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 взорвались снаряды калибра 122 мм и 125 мм, возник пожар.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, травмированы два человека, из зоны возможного поражения было эвакуировано более 30 тысяч человек.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст.113 Уголовного кодекса (диверсия).