Генштаб заявил о стабилизации ситуации на складах боеприпасов в Калиновке

На складах боеприпасов возле города Калиновка Винницкой области обстановка стабилизировалась.

Об этом сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

«На складах боеприпасов в Калиновке обстановка стабилизировалась. По состоянию на 17.00 интенсивность взрывов сократилась до 3-4 в минуту», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте ликвидации работает шесть пожарных танков, пожарным самолетом АН-32П Государственной службы по чрезвычайным ситуациям осуществлено пять вылетов, при каждом сброшено 8 тонн воды. На место происшествия для обезвреживания взрывоопасных предметов прибыли 15 групп разминирования и 18 единиц техники.

Отмечается, что в общей сложности в ликвидации последствий происшествия задействовано более 700 военнослужащих ВСУ.

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Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов и пожаре на территории арсенала Министерства обороны возле города Калиновка Винницкой области. Как выяснилось, на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 взорвались снаряды калибра 122 мм и 125 мм, возник пожар.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, травмированы два человека, из зоны возможного поражения были эвакуированы более 30 тысяч человек.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст.113 Уголовного кодекса (диверсия).