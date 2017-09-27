Появилось видео, как депутат от БПП нокаутировал коллегу от "Батькивщины" на заседании Киевоблсовета

Опубликовано видео драки между депутатами БПП и "Батькивщины", которая произошла 26 сентября во время заседания Киевского облсовета. Запись появилась на YouTube-канале "5 канала".

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На видеозаписе видно, как депутат от БПП Виталий Карлюк подходит к депутату от "Батькивщины", председателю облсовета Анне Стариковой и вырывает у нее микрофон. После этого последняя толкнула БППшника.

В ситуацию вмешался депутат Владислав Хахулин, и получил удар в лицо от Карлюка, после чего ему вызвали "скорую".

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в Киевском областном совете произошла драка.