В Киевском облсовете произошла драка (фото, видео)
14:22, 26 сентября 2017Происшествия
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По словам Аронца, депутат Хахулин лежит, ему вызвали скорую.
В помещении Киевоблсовета произошла драка / фото facebook.com/oleksandr.aronets
В Киевском областном совете драка: БПП сначала заблокировали трибуну, потом депутат Карлюк подошел к председателю облсовета Стариковой, вырвал микрофон. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Александр Аронец.
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"На защиту Стариковой встал депутат от "Батькивщины" Хахулин, на которого напал Карлюк и брутально избил. Депутат лежит, ему вызвали скорую", - говорится в его сообщении.
Также Аронец объяснил вероятную причину инцидента: якобы БПП хочет снять главу облсовета.
Как сообщал УНИАН, 1 июня в Киевсовете произошла драка между спецназовцами и бойцами добробатов.
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