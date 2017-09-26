В Киевском облсовете произошла драка (фото, видео)

В Киевском областном совете драка: БПП сначала заблокировали трибуну, потом депутат Карлюк подошел к председателю облсовета Стариковой, вырвал микрофон. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Александр Аронец.

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"На защиту Стариковой встал депутат от "Батькивщины" Хахулин, на которого напал Карлюк и брутально избил. Депутат лежит, ему вызвали скорую", - говорится в его сообщении.

Также Аронец объяснил вероятную причину инцидента: якобы БПП хочет снять главу облсовета.

Как сообщал УНИАН, 1 июня в Киевсовете произошла драка между спецназовцами и бойцами добробатов.