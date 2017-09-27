В ВСУ заявили о задержании диверсантов накануне взрывов под Винницей

Диверсионная группа могла доставить на беспилотнике взрывное устройство, которое и стало причиной взрывов на складах боеприпасов под Калиновкой Винницкой области. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра.

По его словам, после получения разведданных с 25 числа в Винницкой области под видом антитеррористических учений были проведены обыски и преследование диверсионных групп.

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"И два дня проходили поиски и ведение этих групп. Основная масса была определена, их цели - и были задержанные. Основная масса, но не все. Поэтому одна группа и смогла доставить на беспилотнике взрывное устройство", - говорится в сообщении Мисюры.

"Постовые доложили о звуке в небе, потом начались подрывы снарядов, которые находились на улице. Это подтверждено - работал беспилотник, и это террористический акт", - добавил он.

Также Мисюра заверил, что снаряды в подземных бункерах не пострадали, а разрываются танковые снаряды и 120-мм мины, которые были на улице.

Как сообщал УНИАН, военная прокуратура квалифицировала пожар и взрывы на складе с боеприпасами близ Калиновки Винницкой области как диверсию.