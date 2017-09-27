На территории воинских частей оперативных командований Сухопутных войск ВС Украины введен усиленный режим охраны. Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины в Facebook.

ВСУ усилили охрану военных объектов после взрывов на складе в Калиновке.

Командование напоминает, что любое несанкционированное проникновение на территорию объектов воинских частей влечет за собой ответственность согласно законодательству Украины.

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"Обращаемся к гражданам с просьбой сообщать правоохранительным органам о подозрительных лицах рядом с военными объектами или в местах расположения войск", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи г. Калиновка Винницкой области. Из зоны возможного поражения эвакуировали около 30 тысяч человек. По информации ГСЧС, два человека травмированы.

Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке назвали диверсией.