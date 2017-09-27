Эвакуация жителей Калиновки: полицейские вместе с нацгвардейцами организовали перекрытие въездов

00:45, 27 сентября 2017
Происшествия
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Сейчас полицейские вместе с нацгвардейцями организовали перекрытие въездов в Калиновку, а также осуществляют эвакуацию жителей города и близлежащих сел.

Facebook МВС України

26 сентября по тревоге были подняты сотрудники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей, которые отправились в 

Калиновку под Винницей, где взрываются военные склады. Об этом в Facebook заявил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин. 

«Для координации деятельности всех подразделений полиции на место происшествия выдвинулись заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича. Вместе с ним в Винницкой области отбыли работники аппарата Нацполиции. На месте развернута деятельность ситуационного центра Винницкой областной полиции – для эвакуации людей из зоны возможного поражения», - говорится в сообщение.

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Сейчас полицейские вместе с нацгвардейцями организовали перекрытие въездов в Калиновку, а также осуществляют эвакуацию жителей города и близлежащих сел. Кроме того, правоохранители обеспечивают сохранность оставленного людьми имущества от мародеров.

Трасса, которая ведет из Винницкой области в Киев вся заполнена автомобилями с людьми.

Журналистка ТСН с места события рассказывает, что люди одеты в домашнюю одежду и бежали только с самым необходимым. Некоторые, кто не имеет возможности уехать, прячется в бункерах второй мировой войны.

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