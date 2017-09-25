Пожар на складе боеприпасов в Мариуполе: спасатели собрали почти полторы тысячи взрывоопасных предметов

В течение ликвидации последствий пожара на территории временного хранилища боеприпасов под Мариуполем пиротехники изъяли 1 тыс. 459 взрывоопасных предметов.

Об этом говорится на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В течение 23-24 сентября пиротехническими расчетами ГСЧС очищено от взрывоопасных предметов с. Новоянисоль и прилегающую к составу территорию площадью 36 га, изъято 1 тыс. 459 взрывоопасных предметов. Работы продолжаются», - говорится в сообщении.

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По состоянию на 07:00 25 сентября к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 90 чел. и 33 ед. техники.

На месте работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации во главе с заместителем председателя Донецкой военно-гражданской администрации и оперативная группа ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, пожар на складе боеприпасов под Мариуполем удалось локализовать утром 23 сентября. Эвакуация гражданского населения не понадобилась.

По факту пожара правоохранителями открыто уголовное производство по ст. 194 УК ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

Пожар на складе одной из воинских частей под Мариуполем вспыхнул вечером в пятницу, 22 сентября. Сообщается, что перед пожаром на складе прогремело несколько взрывов.

24 сентября военный прокурор АТО Олег Цицак сообщил, что завершились мероприятия по разминированию склада с боеприпасами, а также всей прилегающей территории.