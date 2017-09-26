Молодой человек передумал прыгать с Моста влюбленных в Киеве

Молодой человек, угрожавший прыгнуть с Моста влюбленных, передумал.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло в 17.45, молодой человек добровольно после многочасового пребывания на нижней опоре Моста влюбленных поднялся на мост.

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В то же время перед этим с места происшествия уехали две «скорые», а также автомобиль спасательной службы.

Как сообщил один из полицейских, это было одно из условий во время переговоров с парнем.