Молодой человек передумал прыгать с Моста влюбленных в Киеве
18:09, 26 сентября 2017Происшествия
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Молодой парень после многочасового пребывания на нижней опоре Моста влюбленных поднялся на мост.
Парень простоял на нижней опоре моста несколько часов / фото УНИАН
Молодой человек, угрожавший прыгнуть с Моста влюбленных, передумал.
Как передает корреспондент УНИАН, это произошло в 17.45, молодой человек добровольно после многочасового пребывания на нижней опоре Моста влюбленных поднялся на мост.
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В то же время перед этим с места происшествия уехали две «скорые», а также автомобиль спасательной службы.
Как сообщил один из полицейских, это было одно из условий во время переговоров с парнем.
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