Молодой человек передумал прыгать с Моста влюбленных в Киеве

18:09, 26 сентября 2017
Происшествия
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Молодой парень после многочасового пребывания на нижней опоре Моста влюбленных поднялся на мост.

Парень простоял на нижней опоре моста несколько часов / фото УНИАН

Молодой человек, угрожавший прыгнуть с Моста влюбленных, передумал.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло в 17.45, молодой человек добровольно после многочасового пребывания на нижней опоре Моста влюбленных поднялся на мост.

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В то же время перед этим с места происшествия уехали две «скорые», а также автомобиль спасательной службы.

Как сообщил один из полицейских, это было одно из условий во время переговоров с парнем.

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Теги: #парень на Мосту влюбленных#суицидники в Киеве