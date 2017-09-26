Пожар в детском лагере в Одессе: спасателей вызвали только через полчаса
Работники лагеря "Виктория" пытались самостоятельно потушить пожар собственными силами.
Следствие считает, что дирекция сгоревшего детского оздоровительного комплекса «Виктория» определенное время не вызывала пожарных, пытаясь потушить пожар своими силами. Об этом сообщается в материалах уголовного производства.
В определении суда указано, что пожар начался 15 сентября примерно в 23:00, и работники «Виктории» в течение получаса пытались его самостоятельно потушить.
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«15.09.2017 г. примерно в 23 час. 00 мин. произошел пожар, после чего работники городского детского оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория» пытались самостоятельно потушить пожар собственными силами. Около 23 ч. 30 мин. работники городского детского оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория» сообщили службу «101» о пожаре на территории детского лагеря», — говорится в документе.
Как сообщал УНИАН, в ночь с 15 на 16 сентября в одесском детском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар. Полностью сгорел один из деревянных корпусов лагеря. В результате пожара погибли трое детей.