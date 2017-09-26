Пожар в детском лагере в Одессе: спасателей вызвали только через полчаса

Следствие считает, что дирекция сгоревшего детского оздоровительного комплекса «Виктория» определенное время не вызывала пожарных, пытаясь потушить пожар своими силами. Об этом сообщается в материалах уголовного производства.

В определении суда указано, что пожар начался 15 сентября примерно в 23:00, и работники «Виктории» в течение получаса пытались его самостоятельно потушить.

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«15.09.2017 г. примерно в 23 час. 00 мин. произошел пожар, после чего работники городского детского оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория» пытались самостоятельно потушить пожар собственными силами. Около 23 ч. 30 мин. работники городского детского оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория» сообщили службу «101» о пожаре на территории детского лагеря», — говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 15 на 16 сентября в одесском детском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар. Полностью сгорел один из деревянных корпусов лагеря. В результате пожара погибли трое детей.