В Киеве ночью четверо мужчин в балаклавах устроили стрельбу, есть раненый

10:35, 19 сентября 2017
Происшествия
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Четверо неизвестных в балаклавах стреляли из травматического оружия в мужчину, который занимался ремонтом авто в своем гараже.

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными ранениями / Киев Оперативный

В ночь на 19 сентября в Дарницком районе Киева произошла стрельба, один человек госпитализирован с многочисленными ранениями. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

В Киеве ночью произошла стрельба / Киев Оперативный

"Сегодня ночью, примерно в 01:45, в гаражном кооперативе, который находится по адресу ул. Уютная, 1А (Дарница), произошла стрельба. По предварительной информации, четверо неизвестных в балаклавах стреляли из травматического оружия в мужчину (на вид около 35 лет), который занимался ремонтом авто в своем гараже", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что после совершенного нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными ранениями.

В Киеве ночью произошла стрельба / Киев Оперативный

На месте провела работу следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве неизвестные на авто с еврономерами обстреляли Porsche после столкновения.

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Теги: #стрельба в Киеве#нападение в Киеве