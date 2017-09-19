В Киеве ночью четверо мужчин в балаклавах устроили стрельбу, есть раненый
Четверо неизвестных в балаклавах стреляли из травматического оружия в мужчину, который занимался ремонтом авто в своем гараже.
В ночь на 19 сентября в Дарницком районе Киева произошла стрельба, один человек госпитализирован с многочисленными ранениями. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.
"Сегодня ночью, примерно в 01:45, в гаражном кооперативе, который находится по адресу ул. Уютная, 1А (Дарница), произошла стрельба. По предварительной информации, четверо неизвестных в балаклавах стреляли из травматического оружия в мужчину (на вид около 35 лет), который занимался ремонтом авто в своем гараже", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что после совершенного нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными ранениями.
На месте провела работу следственно-оперативная группа.
Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве неизвестные на авто с еврономерами обстреляли Porsche после столкновения.