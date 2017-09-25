Скорбный день в Одессе: сегодня хоронят девочек, погибших в охваченном огнем детском лагере (фото, видео)
13:49, 25 сентября 2017Происшествия
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С утра прощались с 9-летней Настей Кулинич, трагически погибшей с двумя подругами.
Сегодня, 25 сентября, в Одессе хоронят трех девочек, погибших в результате пожара в детском лагере "Виктория".
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Так с утра на Молдаванке прощались с 9-летней Настей Кулинич, трагически погибшей с двумя подругами ночью 16 октября, передает "Деловая Одесса".
Отмечается, что родные погибшей Насти просили не делать из скорбного события политических разборок.
Как сообщал УНИАН, в ночь с 15 на 16 сентября в одесском детском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар. Полностью сгорел один из деревянных корпусов лагеря. В результате пожара погибли трое детей.
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Новость в сюжете: Трагический пожар в детском лагере в Одессе