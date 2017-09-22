В Одессе идентифицировали тела всех девочек, погибших во время пожара в лагере

Стали известны результаты судебно-медицинских и молекулярно-генетических экспертиз фрагментов тел, найденных после пожара в детском лагере "Виктория".

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Одесской области Сергей Шайхет в Facebook.

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"К нашему большому сожалению, худшие предположения следствия подтвердились... Идентифицированы останки всех трех девушек... Они погибли... ", - написал он в соцсети.

Напомним, в результате пожара погибли 8-летняя София Мазур и 9-летняя Настя Кулинич. 12-летнюю Снежану Арпентий ранее считали пропавшей без вести и объявили в розыск.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 сентября в Одессе загорелся детский оздоровительно-спортивный лагерь "Виктория". На момент возгорания в лагере находилось 150 детей. В корпусе, который загорелся, было 42 ребенка. Трое детей погибли.