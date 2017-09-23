На Житомирщине под колеса скутера попала 10-летняя девочка

На Житомирщине в Коростышеве под колеса скутера попала 10-летняя девочка. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

По предварительным данным, ребенок пытался быстро перебежать дорогу. Сейчас ее госпитализировали в городскую больницу.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 22 сентября около 17.00. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Коростышевского отдела полиции.

Предварительно установлено, что водитель скутера «Viper», 27-летний местный житель, двигаясь по улице города, совершил наезд на пешехода, 10-летнюю жительницу г. Коростышев, которая перебегала дорогу.

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В результате ДТП девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована в Коростышевскую райбольницу.

Сейчас продолжается выяснение причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.