Боевики заявили о покушении на своего "министра": в Донецке подорвался автомобиль с главой "миндоходов ДНР"

В оккупированном Донецке утром в субботу, 23 сентября, прогремели два взрыва, сообщают РосСМИ.

Отмечается, что взрывы произошли около 8:30 недалеко от проспекта Мира в центре города. Место происшествия оцеплено представителями силовых структур так называемой "ДНР".

Как сообщают информационные ресурсы боевиков, в оккупированном Донецке в результате взрыва, устроенного с целью покушения на так называемого министра доходов и сборов "ДНР" Александра Тимофеева пострадали восемь человек.

Читайте также"Новые хозяева Донецка": журналисты показали ночные развлечения "элиты ДНР" (видео)

Покушение на Тимофеева, который также занимает пост так называемого заместителя председателя "Совета министров ДНР", произошло в 08.30 на пересечении проспекта Мира и улицы Ульриха.

«Как сообщают источники, Александр Тимофеев доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, всего в результате взрыва пострадали 8 человек», — говорится в сообщении.

На месте происшествия находятся силовики "ДНР"

Как сообщают РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР сообщало, что Тимофеев находится в критическом состоянии.