Боевики заявили о покушении на своего "министра": в Донецке подорвался автомобиль с главой "миндоходов ДНР"
Как сообщают информационные ресурсы боевиков, в оккупированном Донецке в результате взрыва, устроенного с целью покушения на так называемого министра доходов и сборов "ДНР" Александра Тимофеева пострадали восемь человек.
В оккупированном Донецке утром в субботу, 23 сентября, прогремели два взрыва, сообщают РосСМИ.
Отмечается, что взрывы произошли около 8:30 недалеко от проспекта Мира в центре города. Место происшествия оцеплено представителями силовых структур так называемой "ДНР".
Как сообщают информационные ресурсы боевиков, в оккупированном Донецке в результате взрыва, устроенного с целью покушения на так называемого министра доходов и сборов "ДНР" Александра Тимофеева пострадали восемь человек.
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Покушение на Тимофеева, который также занимает пост так называемого заместителя председателя "Совета министров ДНР", произошло в 08.30 на пересечении проспекта Мира и улицы Ульриха.
«Как сообщают источники, Александр Тимофеев доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, всего в результате взрыва пострадали 8 человек», — говорится в сообщении.
На месте происшествия находятся силовики "ДНР"
Как сообщают РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР сообщало, что Тимофеев находится в критическом состоянии.