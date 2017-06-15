Главарь "ДНР" прострелил ноги преемнику "Гиви" - СМИ
14:51, 15 июня 2017Война
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Захарченко выдвинул претензии главарю "Сомали".
Захарченко прострелил ноги преемнику "Гиви" / Скриншот
Во время визита главаря "ДНР" Александра Захарченко между ним и новым главарем "Сомали" "Сынком" возник конфликт, в результате которого Захарченко прострелил последнему ноги.
Захарченко выдвинул претензии, заключавшиеся в бездеятельности главаря "Сомали", дезертирстве наемников и ужасающим несоблюдении воинской дисциплины, передает "Новости Донбасса".
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Как сообщают свидетели события в соцсетях: "В итоге "беседы" у "Сынка" две простреленные ноги".
Напомним, что в феврале 2017 года новым главарем батальона боевиков "Сомали" вместо ликвидированного террориста Михаила Толстых ("Гиви") стал Егор Волчков с позывным "Сынок".
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