Во Львове 10 человек в тяжелом состоянии госпитализированы после употребления копченой рыбы

Во Львове в областную инфекционную больницу госпитализированы десять человек с диагнозом «острая кишечная инфекция».

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, первых пациентов начали госпитализировать с 18.00 22 сентября.

По состоянию на 08.00 23 сентября, в больницу уже госпитализированы десять человек, из них один ребенок.

Читайте такжеВ Украине стремительно растет количество случаев ботулизма из-за употребления некачественной рыбы

Все пострадавшие употребляли в пищу рыбу горячего копчения, приобретенную в торговом павильоне рынка «Привокзальный» во Львове.

Отмечается, что они попадают в больницу в тяжелом состоянии с жалобами на повышение температуры, головную боль, рвоту, расстройство желудка.

Проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

«О возникшей ситуации, которая привела к заболеванию людей, сообщается руководству соответствующих подразделений Госпродпотребслужбы, которые осуществляют обследование и проводят работу в очаге инфекции», - добавили в департаменте.