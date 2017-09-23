Во Львове 10 человек в тяжелом состоянии госпитализированы после употребления копченой рыбы
Отмечается, что они попадают в больницу в тяжелом состоянии с жалобами на повышение температуры, головную боль, рвоту, расстройство желудка.
Во Львове в областную инфекционную больницу госпитализированы десять человек с диагнозом «острая кишечная инфекция».
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, первых пациентов начали госпитализировать с 18.00 22 сентября.
По состоянию на 08.00 23 сентября, в больницу уже госпитализированы десять человек, из них один ребенок.
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Все пострадавшие употребляли в пищу рыбу горячего копчения, приобретенную в торговом павильоне рынка «Привокзальный» во Львове.
Отмечается, что они попадают в больницу в тяжелом состоянии с жалобами на повышение температуры, головную боль, рвоту, расстройство желудка.
Проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий.
«О возникшей ситуации, которая привела к заболеванию людей, сообщается руководству соответствующих подразделений Госпродпотребслужбы, которые осуществляют обследование и проводят работу в очаге инфекции», - добавили в департаменте.