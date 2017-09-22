В Ривненской области застрелился один из руководителей исправительной колонии
16:27, 22 сентября 2017Происшествия
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Трагедия на Ривненщине произошла 21 сентября в 21:30.
Мужчина совершил самоубийство 21 сентября / фото УНИАН
21 сентября в Полицкой исправительной колонии №76 в Ривненской области заместитель начальника отдела охраны наложил на себя руки. По информации ТСН.uа, 38-летний мужчина застрелился в служебном помещении около 21:30.
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Информацию о самоубийстве подтвердили в колонии №76 и в ГУ НП Ривненской области. Сейчас ведется расследование.
Как сообщал УНИАН, в Харьковской области из изолятора временного содержания (ИВС) сбежали двое арестованных мужчин.
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