В Ривненской области застрелился один из руководителей исправительной колонии

21 сентября в Полицкой исправительной колонии №76 в Ривненской области заместитель начальника отдела охраны наложил на себя руки. По информации ТСН.uа, 38-летний мужчина застрелился в служебном помещении около 21:30.

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Информацию о самоубийстве подтвердили в колонии №76 и в ГУ НП Ривненской области. Сейчас ведется расследование.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области из изолятора временного содержания (ИВС) сбежали двое арестованных мужчин.