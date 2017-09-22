"Взрыв был очень сильный, у меня был шок": под Киевом в жилой дом прилетел снаряд - СМИ

В ночь с 21 на 22 сентября в жилой дом в Боярке прилетел снаряд. Об этом сообщила жительница пострадавшего дома Татьяна. По ее словам, ночью, когда вся семья спала, произошел взрыв, передает Страна.

"Дом по типу "таунхаус", всего три этажа. Снаряд прилетел в крышу над входной группой. У нас квартира занимает 2-3 этаж. Если бы снаряд прилетел на десять сантиметров ниже, попало бы в газовую трубу. Повреждена, в основном, крыша, осколки разлетелись и повредили автомобили. Из жильцов никто не пострадал. Взрыв был очень сильный. У меня был шок. Я думала, что это более чем безопасное место для меня и моего ребенка", – сказала она по телефону.

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По ее словам, утром все было огорожено полицейской лентой.

"Приехала СБУ. Нам сообщили, что это был именно снаряд. Следователи в гражданском допрашивали нас. А я старалась успокоить ребенка, чтобы не было шока перед школой", – сказала Татьяна.

Отметим, Боярка находится в Киево-Святошинском районе Киевской области.