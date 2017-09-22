В Днепропетровской области грибник нашел в лесу тайник с боеприпасами (фото)

На Днепропетровщине 21 сентября в лесном массиве возле поселка Черкасское местный житель, собиравший грибы, нашел тайник с боеприпасами.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.

Читайте такжеЖитомирянин нашел боеприпасы во время сбора грибов (фото)

«В деревянных ящиках прикрытых ветками полицейские изъяли 9 выстрелов к гранатомету РПГ, 6 пороховых зарядов к гранатомету РПГ, около 500 патронов и 2 тротиловые шашки весом 400 граммов», - говорится в сообщении.

Происхождения тайники и ее владельца полиция будет устанавливать в рамках расследования уголовного производства по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве в метро задержали пассажира с 30 патронами 7,62 мм.