Во время массовой драки разъяренных фанатов "Карпат" в Ивано-Франковске пострадали трое полицейских

В Ивано-Франковске по фактам нарушений общественного порядка во время футбольного матча между местной командой «Прикарпатье» и львовскими «Карпатами» полиция начала два уголовных производства.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Ивано-Франковской области вчера, 20 сентября, на стадионе «Рух» в Ивано-Франковске после поражения львовской команды в первом тайме ее болельщики стали грубо нарушать общественный порядок, хулиганить, бросать файеры. Матч был прекращен.

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«В конце игры, после проигрышного результата «Карпат», фаны стали спускаться с трибун, преодолев ограждение, вышли на поле и, применяя пиротехническую продукцию, бросали камнями в правоохранителей, силой пытаясь прорвать «кордон» правоохранителей. Благодаря слаженным действиям правонарушение было прекращено», - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что правонарушители причинили троим работникам полиции телесные повреждения. Других обращений о пострадавших в полицию не поступало.

Публичный порядок и безопасность во время игры обеспечивали около 300 сотрудников подразделений ГУНП в области, Управления патрульной полиции г. Ивано-Франковск, военнослужащие Национальной гвардии. Помогали и приданные силы из числа общественных организаций.

«Ведомости по этим фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией ч.3 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Проводится следствие.

Справка УНИАН. Футбольный матч третьего раунда Кубка Украины закончился со счетом 2:1 в пользу футбольного клуба «Прикарпатье» (г. Ивано-Франковск).

Как сообщал УНИАН, Фанаты "Карпат" учинили дебош в Ивано-Франковске. Болельщики устроили драки с полицией и разборки с игроками.