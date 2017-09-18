На Закарпатье ночью загорелась база отдыха

В Солотвино Закарпатской области ночью произошел пожар на одной из баз отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"18 сентября в 02:34 - пожар в здании базы отдыха по адресу: Тячевский район, пгт Солотвино, ул. Гагарина", - говорится в сообщении.

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По словам спасателей, огнем была уничтожена крыша на площади 130 кв. м. и деревянные конструкции стен.

Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и убытки, которые она нанесла, информации о пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, на Киевщине во время движения загорелся пассажирский поезд. Движение поездов задерживали на три часа.