На Киевщине во время движения загорелся пассажирский поезд

Вблизи железнодорожной станции Коржи Барышевского района Киевской области в воскресенье вечером во время движения пассажирского поезда №64 (Киев - Харьков) произошло возгорание локомотива.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло в 22:27. В результате пожара огнем уничтожен локомотив и повреждена контактная сеть.

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18 сентября в 1:03 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован.

«Жертв и пострадавших нет. Задержка движения поездов составила 3 ​​часа 17 мин. В 5:22 движение поездов было восстановлено. Причина пожара устанавливается ", - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, ранее в районе киевской Борщаговки произошел масштабный пожар в МАФах на рынке "Колибрис".