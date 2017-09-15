Жуткое ДТП в Харькове: Mercedes влетел в электроопору, трое людей погибли

В Харькове в результате столкновения иномарки с электроопорой погибли трое людей. Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Харькова, автомобиль Mercedes Benz на большой скорости врезался в электроопору на проспекте Гагарина, 97 вчера, 14 сентября, в 23:40.

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По сведениям полиции, на месте происшествия погибли водитель и двое пассажиров, которые ехали в автомобиле. Данные об умерших устанавливаются. Все обстоятельства ДТП выясняют следователи.

Как сообщал УНИАН ранее, в Харькове в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой помощи пострадали шесть человек. Авария произошла, 11 сентября, около 3:00 на перекрестке проспекта Юбилейного и улицы Гвардейцев Широнинцев.