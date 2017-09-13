В Одесской области сожгли стенд мемориала погибшим АТОшникам и Героям Небесной сотни (фото)

В городе Ананьеве, районном центре на севере Одесской области, неизвестные сожгли стенд мемориала погибшим воинам АТО и Героям Небесной сотни. Об этом УНИАН сообщил местный активист, журналист Владимир Седов.

По его словам, поджог произошел примерно в 02.30 ночи среды.

«Сожжен недавно установленный общественными активистами стенд мемориала памяти погибшим воинам АТО и Героям Небесной сотни. Это дерзкий акт политического вандализма – не случайность, а закономерность: демонстрация безнаказанности сепаратистов, которые делают все для дестабилизации ситуации в городе и районе», - сообщил Седов.

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По его словам, это сделано умышленно, в канун Дня города, который в Ананьеве будут отмечать в ближайшую субботу.

Представители местной ячейки «Автомайдана» пообещали наказать вандалов и назначили денежное вознаграждение тем, кто предоставит какую-либо информацию о злоумышленниках- вандалах.

В Главном управлении Нацполиции в Одесской области информацию о поджоге подтвердили, сказав, что в настоящее время решается вопрос обо открытии по данному факту уголовного производства.