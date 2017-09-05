В Днепропетровской области мужчина написал на памятнике с картой Украины, что Крым - это Россия (фото)

В Никополе Днепропетровской области полицейские задержали хулигана, который разрисовал памятник участникам АТО. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

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Так, в одной из соцсетей мужчина хвастался своим поступком и размещал там фото с надписями, которые он сделал. Хулиган - 31-летний никопольчанин, он не работает, женат, ранее к ответственности не привлекался.

За содеянное мужчину привлекли к административной ответственности по ст.173 (мелкое хулиганство), что влечет за собой наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка или административный арест на срок до 15 суток.

Как сообщал УНИАН, в День независимости Украины вандалы облили белой краской недавно установленный в Киеве памятник героям АТО в виде меча, вонзенного в карту России.