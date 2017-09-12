В ГСЧС назвали причину задымления в Киевском метро

Задымление в Киевском метрополитене на Куреневско-Красноармейской («синей линии») возникло из-за короткого замыкания без последующего горения в генераторе системы автоматической сигнализации. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве на странице в Facebook.

Читайте такжеВ киевском метро из-за остановки движения поездов образовалась сильная давка (фото, видео)

Как отмечается, в 18.51 «от пассажиров метрополитена поступило сообщение о задымлении в вагоне поезда, который двигался между станцией метро «Контрактовая площадь» и станцией «Тараса Шевченко» «Куреневско-Красноармейской линии».

По данным спасателей, в 19.04 на место происшествия прибыли первые подразделения. Было установлено, что поезд метро отогнан на станцию метро «Контрактовая площадь», пассажиры из поезда вышли. По внешним признакам пожара в поезде обнаружено не было.

В 19.16 после снятия напряжения с контактного рельса работниками метрополитена было дано допуск спасателям для проведения разведки в туннеле метрополитена.

«В 19.40 после проведения разведки в составе двух звеньев газодымозащитной службы установлено, что в тоннеле на расстоянии 300 м от станции «Контрактовая площадь» произошло короткое замыкание без последующего горения в генераторе автоматической локомотивной сигнализации», - информируют в ГСЧС.

На месте происшествия работало 65 человек, а также 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

В результате происшествия погибших и травмированных нет, отмечают спасатели.

Как сообщал УНИАН, ранее ГСЧС сообщало, что задымление в Киевском метрополитене произошло из-за попадания масла на перемычку контактной рельсы.

11 сентября около 19.00 на странице КП «Киевский метрополитен» в Facebook появилось сообщение о том, что на «синей ветке» столичного метрополитена обнаружено задымление.

В связи с этим были закрыты для входа и выхода пассажиров четыре станции «синей ветки»: «Петровка», «Тараса Шевченко», «Контрактовая площадь» и «Почтовая площадь».

Около 21.00 в метрополитене проинформировали о частичном восстановлении движения поездов на ветке. Поезда начали курсировать в обычном режиме около 22.00.