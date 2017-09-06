В Харькове в кустах возле бронетанкового завода нашли человеческий скелет

5 сентября в 10.30 в Холодногорский отдел полиции сообщил местный житель, что нашел в кустах скелет, рассказали в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Читайте такжеЖитель Житомирщины искал старинные вещи, а нашел останки неизвестного солдатаСледственно-оперативной группой было обнаружено скелетированное тело неизвестной женщины, возраст которой установить было невозможно. На теле погибшей видимых признаков насильственной смерти экспертами не выявлено.

"Скелет женщины нашли возле здания на улице Котлова, 222 в кустах. Он пролежал там не менее трех месяцев", - рассказали источники 057 в полиции.

Отметим, что по адресу Котлова, 222 находится административный корпус Харьковского бронетанкового завода.

Событие внесено в журнал единого учета правонарушений. По данному факту проводится проверка, устанавливается личность погибшей и причины смерти.