На Майдане в Киеве показали спектакль о "карательной системе оккупационной власти РФ" (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, было указано, что это театрализованное представление показывает "лицо репрессивной машины Российской Федерации".

Во время спектакля мужчина в костюме врача обращался к пустой больничной койке, на которой лежал крымскотатарский головной убор, призывая "пациента" отказаться от собственных убеждений. С другой стороны у кровати стоял человек, который олицетворял Федеральную службу безопасности России, рядом с которым был размещен скелет с косой с надписью "Русский мир". Уговоры врача перебивались зачитыванием патриотических цитат политзаключенных.

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После спектакля бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев отметил, что знает, что делается с людьми, которых в России принудительно направляют якобы на лечение в психиатрические больницы. "Я видел таких людей своими глазами, я слышал их рассказы собственными ушами. Что они говорили? Что после этого лечения они перестают быть людьми", - подчеркнул Афанасьев.

Кроме того, он подчеркнул, что "освобождение Крыма станет опорной точкой в обретении независимости в новейшей Украине".

В свою очередь заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев назвал визит здоровых людей в психиатрический отдел видом пытки. Он высказался за то, чтобы президент Украины лично вступился за Умерова и заместителя главы Меджлиса Ахтема Чийгоза.

В то же время глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров напомнил о борьбе Умерова за права крымских татар в 1974 году.

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"Ильми теперь борется и за свое достоинство, за нашу честь и за достоинство всех, кто сегодня в Крыму в заложниках у этого режима", - сказал он.

Чубаров также зачитал список преследуемых и заключенных крымских татар.

Напомним, по данным Чубарова, в застенках ФСБ в Крыму находятся 18 крымских татар, которые обвиняются оккупантами в различных преступлениях.

Как сообщал УНИАН, 11 августа в оккупированном Россией Крыму Киевский районный суд Симферополя удовлетворил ходатайство о помещаемости заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Умерова в психиатрический стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Во время судебного заседания ему стало плохо, и «скорая» забрала его в больницу.

ФСБ России задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая. Так называемый «прокурор Республики Крым» Наталья Поклонская сообщила, что в отношении Умерова возбуждено уголовное дело как «члена экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа».