"Сколько мы вас кормить можем?": в Киеве водитель маршрутки выгнал вдову бойца АТО (фото)

18:42, 04 сентября 2017
Происшествия
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Компания-перевозчик пообещала уволить водителя маршрутки.

Водитель выгнав вдову бойца АТО / фото facebook.com/julia.vlasuk

В столице водитель выгнал из маршрутки вдову бойца АТО, предъявившую ему удостоверение. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Юлия Власюк.

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Так, она опубликовала фото переписки с пострадавшей, в которой говорится: "2 сентября села в 478 маршрутку. Предъявила удостоверение "Жена погибшего офицера" и второе "Член семьи погибшего". На что водитель с криком, позором и трехэтажными матами выгнал меня вон".

Она также утверждает, что водитель еще и нахамил: "Сколько мы вас кормить можем? Такие, как ты, заходят, и кошельки у людей пропадают". А после этого он выгнал вдову бойца АТО.

Компания-перевозчик уже принесла ей извинения, а также пообещала уволить водителя.

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