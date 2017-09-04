"Сколько мы вас кормить можем?": в Киеве водитель маршрутки выгнал вдову бойца АТО (фото)

В столице водитель выгнал из маршрутки вдову бойца АТО, предъявившую ему удостоверение. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Юлия Власюк.

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Так, она опубликовала фото переписки с пострадавшей, в которой говорится: "2 сентября села в 478 маршрутку. Предъявила удостоверение "Жена погибшего офицера" и второе "Член семьи погибшего". На что водитель с криком, позором и трехэтажными матами выгнал меня вон".

Она также утверждает, что водитель еще и нахамил: "Сколько мы вас кормить можем? Такие, как ты, заходят, и кошельки у людей пропадают". А после этого он выгнал вдову бойца АТО.

Компания-перевозчик уже принесла ей извинения, а также пообещала уволить водителя.