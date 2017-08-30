Ехали освещать визит Порошенко: во Львове автобус с журналистами попал в ДТП (фото)

Во Львове сегодня на площади у здания Львовского облсовета (ул. Винниченко) автобус, в котором журналисты выезжали в районы области на мероприятия с участием президента Украины Петра Порошенко, двигаясь на выезд задним ходом, совершил столкновение со служебным автомобилем КИА, которым пользуется председатель Львовского облсовета Александр Ганущин.

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Об этом сообщила руководитель департамента информационной политики Львовской ОГА Ольга Березюк.

Она отметила, что автобус столкнулся со служебным автомобилем, однако серьезных технических повреждений транспортные средства не получили. В результате столкновения никто не пострадал.

Водители на месте разрешили ситуацию, и выезд представителей СМИ на запланированные мероприятия во время рабочей поездки президента состоялся по плану. Поврежденный служебный легковой автомобиль председателя облсовета остался на площади.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко на этой неделе с рабочей поездкой посетит Львовскую область.