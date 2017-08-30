Ехали освещать визит Порошенко: во Львове автобус с журналистами попал в ДТП (фото)

12:57, 30 августа 2017
Происшествия
475
обновлено

В результате ДТП авто, которое возит главу Львовского облсовета, получило незначительные повреждения.

Автобус с журналистами попал в ДТП возле Львовской ОГА / фото zik.ua

Во Львове сегодня на площади у здания Львовского облсовета (ул. Винниченко) автобус, в котором журналисты выезжали в районы области на мероприятия с участием президента Украины Петра Порошенко, двигаясь на выезд задним ходом, совершил столкновение со служебным автомобилем КИА, которым пользуется председатель Львовского облсовета Александр Ганущин.

Читайте такжеВ ГПУ прокомментировали возможное участие Дыминского в смертельном ДТП на Львовщине

Об этом сообщила руководитель департамента информационной политики Львовской ОГА Ольга Березюк.

Она отметила, что автобус столкнулся со служебным автомобилем, однако серьезных технических повреждений транспортные средства не получили. В результате столкновения никто не пострадал.

Водители на месте разрешили ситуацию, и выезд представителей СМИ на запланированные мероприятия во время рабочей поездки президента состоялся по плану. Поврежденный служебный легковой автомобиль председателя облсовета остался на площади.

фото zik.ua

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко на этой неделе с рабочей поездкой посетит Львовскую область.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Порошенко во Львовской области#визит Порошенко на Львовщину#ДТП под Львовской ОГА